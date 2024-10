Movieplayer.it - Jeremy Strong: "Succession non mi manca affatto"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La star della serie HBO ha confessato di non sentire la nostalgia per il ruolo di Kendall Roy. <>JeremyStrong>ha ammesso che recitare nella seriedi HBO l'ha sconvolto. Nello show,interpreta l'uomo d'affari Kendall Roy e in un'intervista al Sunday Times ha rivelato l'impatto che il complesso ruolo ha avuto sulla sua salute mentale. Grazie alla performance nel ruolo di Kendall, <>JeremyStrong>si è aggiudicato riconoscimenti importanti come un Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica nel 2022 e un Emmy come miglior attore in una serie drammatica nel 2020. La complessità di Kendall "Mi ha sconvolto" ha raccontato"Non è qualcosa che desidero ancora fare. So che è uno