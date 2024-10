Italia-Israele, solo uno dell’Inter certo dal 1?! Poi tanti ballottaggi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stasera Italia-Israele, match di Nations League. La Nazionale di Luciano Spalletti, a Udine, farà diversi cambi. Dei tre dell’Inter, ad oggi, solamente uno è certo di giocare sin dall’inizio. LA SFIDA – Italia-Israele è in programma stasera 14 ottobre alle ore 20:45. Gli azzurri, dopo il pareggio contro il Belgio per 2-2 giovedì, puntano nuovamente al successo per salire in classifica a quota 10 punti e confermare il proprio primato. Ad inseguire c’è la Francia di Didier Deschamps e dell’Interista Marcus Thuram, seconda a sei punti. Quindi, sarà molto importante stasera trovare i tre punti. Spalletti non ha ancora conferme sulla formazione che si vedrà al Bluenergy Stadium di Udine. Ieri in conferenza stampa ha solamente dato come per certo Guglielmo Vicario tra i pali al posto di Gigio Donnarumma. Le ultime sulla probabile formazione dell’Italia contro Israele. Inter-news.it - Italia-Israele, solo uno dell’Inter certo dal 1?! Poi tanti ballottaggi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stasera, match di Nations League. La Nazionale di Luciano Spalletti, a Udine, farà diversi cambi. Dei tre, ad oggi, solamente uno èdi giocare sin dall’inizio. LA SFIDA –è in programma stasera 14 ottobre alle ore 20:45. Gli azzurri, dopo il pareggio contro il Belgio per 2-2 giovedì, puntano nuovamente al successo per salire in classifica a quota 10 punti e confermare il proprio primato. Ad inseguire c’è la Francia di Didier Deschamps eista Marcus Thuram, seconda a sei punti. Quindi, sarà molto importante stasera trovare i tre punti. Spalletti non ha ancora conferme sulla formazione che si vedrà al Bluenergy Stadium di Udine. Ieri in conferenza stampa ha solamente dato come perGuglielmo Vicario tra i pali al posto di Gigio Donnarumma. Le ultime sulla probabile formazione dell’contro

Italia-Israele - scritte contro comune e regione a Udine - Fedriga : «Emblema dell’antisemitismo» - Oggi […]. Continua la protesta a Udine per il patrocinio concesso a Italia-Israele di Nations League: scritte contro comune e regione, la risposta di Fedriga Oggi a Udine si gioca Italia-Israele, incontro valido per la Nations League e in città non sono mancate le polemiche per la decisione del comune di concedere il patrocinio alla partita. (Calcionews24.com)

Italia : battere Israele per essere prima fascia ai sorteggi delle qualificazioni ai Mondiali 2026 - Il match della Dacia Arena diventa molto importante in ottica qualificazioni al Mondiale 2026 in Canada, Usa e Messico. Per essere teste di serie al sorteggio (13 dicembre a Zurigo) per la rassegna mondiale occorre concludere al primo o al secondo posto nel gruppo. Gli azzurri si trovano in testa al girone 2 con 7 punti, una lunghezza di vantaggio sulla Francia e tre sul Belgio. (Sportface.it)

Udine blindata - stasera il match Italia - Israele - 30 in piazza XX settembre. Le forze dell'ordine monitoreranno l'intero percorso e i manifestanti non potranno oltrepassare il sistema di sicurezza disposto per cerchi concentrici lungo i chilometri che separano lo stadio Friuli dal centro cittadino, dove si concludera' il corteo. . AGI - In una città blindata per la sfida tra Italia e Israele di questa sera, alle 17 a Udine partirà il corteo del ... (Agi.it)