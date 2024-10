Movieplayer.it - Invincible 3: il teaser della terza stagione trapela online e rivela la data di uscita

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il primoditoe conferma una precedente indiscrezione secondo cui la serie tornerà sui nostri schermi all'inizio del prossimo anno. Tra la prima e la secondaserie animatadi Prime Video c'è stato un notevole distacco (oltre due anni), ma ci era stato assicurato che l'attesa per lanon sarebbe stata così lunga, e ora la conferma è arrivata grazie a untotornerà sui nostri schermi il 6 febbraio 2025 - e non ci sarà nessuna fastidiosa pausa di metà! Non abbiamo idea di quanto tempo resterà in circolazione questo promo (e non ci sorprenderebbe se una versione ufficiale venisse rilasciata abbastanza presto), ma vede un Mark Grayson (Steven Yeun),