Intesa Sanpaolo indagata per i conti correnti spiati in banca: i clienti potrebbero chiedere un risarcimento (Di lunedì 14 ottobre 2024) La banca Intesa Sanpaolo è indagata per il caso di Vincenzo Coviello: i correntisti spiati possono ottenere risarcimenti Notizie.virgilio.it - Intesa Sanpaolo indagata per i conti correnti spiati in banca: i clienti potrebbero chiedere un risarcimento Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laper il caso di Vincenzo Coviello: istipossono ottenere risarcimenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Intesa Sanpaolo indagata dalla Procura di Bari - i clienti spiati valutano risarcimento - Nelle parole del segretario Fabi c’è dunque la volontà di non accelerare i tempi sul giudizio di Intesa Sanpaolo “che è la prima banca italiana e la prima in Europa per capitalizzazione in Borsa”. “Il primo livello del gruppo dirigente è di alta qualità – ha proseguito – l’amministratore delegato Carlo Messina è un ottimo manager, tra i primi in Europa e ha ottenuto importanti riconoscimenti ... (Quifinanza.it)

Inchiesta Bari - ora è indagata anche Intesa Sanpaolo nel caso del bancario che spiava i conti dei vip - Continua a leggere . Anche Intesa Sanpaolo è tra gli indagati: per gli inquirenti non avrebbe denunciato alla magistratura l'ipotesi di reato del suo dipendente. Prosegue l'indagine della Procura di Bari sull'ex bancario Vincenzo Coviello, che avrebbe compiuto quasi 7mila accessi illegali ai conti correnti di migliaia di clienti. (Fanpage.it)

Conti spiati - indagata Intesa Sanpaolo : “Non vigilò sul dipendente” - La Banca avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. I clienti valutano la richiesta di risarcimenti. (Ilgiornale.it)