Infortunio De Winter, si ferma il difensore del Genoa. Le condizioni del giocatore rossoblu (Di lunedì 14 ottobre 2024) Infortunio De Winter, si ferma il difensore del Genoa. Ecco i tempi di recupero nei confronti dell'ex giocatore juventino Come riportato da PianetaGenoa, il difensore De Winter ha riscontrato un brutto Infortunio. Il danno sarebbe avvenuto in allenamento con la Nazionale, aspettando l'esito degli esami da parte del Genoa stesso.

