Incidente in autostrada: code di tre chilometri tra Parma e Terre di Canossa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Poco dopo le ore 7 di lunedì 14 ottobre si è verificato un Incidente stradale lungo l'autostrada A1, tra Parma e Terre di Canossa. In conseguenza dello scontro tra due auto, che non ha provocato feriti gravi, si sono registrati alcuni chilometri di coda nel tratto compreso tra i due caselli. Alle Parmatoday.it - Incidente in autostrada: code di tre chilometri tra Parma e Terre di Canossa Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Poco dopo le ore 7 di lunedì 14 ottobre si è verificato unstradale lungo l'A1, tradi. In conseguenza dello scontro tra due auto, che non ha provocato feriti gravi, si sono registrati alcunidi coda nel tratto compreso tra i due caselli. Alle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente nei pressi di area di cantiere - coda chilometrica in autostrada - Traffico in tilt sull'autostrada A26 in direzione nord. Intorno alle ore 13 di domenica 6 ottobre 2024 si è verificato un incidente con quattro auto coinvolte nei pressi di un'area di cantiere tra Masone e Ovada. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia... (Genovatoday.it)

Traffico nel caos dopo l'incidente : 8 chilometri di veicoli fermi in coda - Traffico in tilt lungo l'autostrada A4 per una carambola avvenuta, verso le 9 di oggi (giovedì 3 ottobre), tra i caselli di Brescia Est e Brescia Centro, in direzione di Milano. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena: quattro le auto coinvolte e. (Bresciatoday.it)

FiPiLi - traffico bloccato per un incidente : sei chilometri di coda - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Nuovo incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e nuovamente traffico bloccato dopo la 'giornata di passione' registrata ieri, 2 ottobre. Dal chilometro 16 in direzione Firenze infatti il traffico sarebbe... (Firenzetoday.it)