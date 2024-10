Il vescovo di Vicenza, Sammy Basso: possibile apertura della sua causa di beatificazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il vescovo di Vicenza parla di una possibile beatificazione di Sammy Basso. Al suo funerale è stata letta la bellissima lettera-testamento scritta da lui stesso per la sua morte. Sammy Basso potrebbe diventare Beato: lo sostiene il vescovo di Vicenza dopo i funerali celebrati venerdì 11 ottobre a Tezze sul Brenta. Migliaia di persone, oltre 3 L'articolo Il vescovo di Vicenza, Sammy Basso: possibile apertura della sua causa di beatificazione proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Il vescovo di Vicenza, Sammy Basso: possibile apertura della sua causa di beatificazione Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildiparla di unadi. Al suo funerale è stata letta la bellissima lettera-testamento scritta da lui stesso per la sua morte.potrebbe diventare Beato: lo sostiene ildidopo i funerali celebrati venerdì 11 ottobre a Tezze sul Brenta. Migliaia di persone, oltre 3 L'articolo Ildisuadiproviene da La Luce di Maria.

Sammy Basso diventerà beato? Il vescovo di Vicenza : “Lo chiedono in molti - ci vuole tempo” - La morte del ricercatore vicentino affetto da progeria continua a mostrare segnali di grande stima e di affetto, tanto da mettere in campo il desiderio, espresso da molti, perché si avvii il processo di beatificazione. Come funziona la causa di beatificazione Il dicastero vaticano delle Cause dei Santi ricorda che per l'avvio del percorso è necessaria una “fama di santità” della persona, legata ... (Ilrestodelcarlino.it)