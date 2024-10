Ilrestodelcarlino.it - Il martirio di don Fornasini. Un percorso per ricordarlo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Guardare il mondo con gli occhiali del Beato Giovanni. Chi da ieri sale al cimitero di San Martino di Casaglia può leggere questo invito dietro al cippo che ricorda ildel giovane prete. "In questo mondo che è sempre più un ospedale da campo – ha ricordato il cardinale Matteo Zuppi durante l’inaugurazione del monumento – questa frase significa togliere dalla nostra vita tutte quelle cose che portano all’odio, per essere veri testimoni e portatori di pace. Solo così la nostra vita sarà piena d’amore: da donare e da ricevere". Ripercorrere per sommi capi le ultime settimane aiuta ancora di più a capire cosa intende l’arcivescovo. Dal 29 settembre al 5 ottobre del 1944 a Monte Sole si sono succedute una serie di stragi tristemente note come Eccidio di Marzabotto.