"Il fermo impedisce il soccorso". Così il giudice ha liberato la Geo Barents

Nelle motivazione del giudice di Genova l'ennesima liberazione di una nave Ong dietro un ricorso di urgenza da parte dell'organizzazione

Stupro a Civitanova - il giudice convalida il fermo a Ghazi : “Nessuna violenza sessuale” - Ghazi ha negato la violenza sessuale. Ghazi, dunque, resta in carcere. Ieri mattina il giovane si è collegato dal carcere di Pesaro con il tribunale di Macerata per l’udienza chiesta dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli, al termine della quale il fermo è stato convalidato. “Lei non era molto lontana da me – avrebbe riferito l’amica sedicenne – Se alzavo la voce ci potevamo anche sentire”. (Ilrestodelcarlino.it)