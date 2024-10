Idf: 4 soldati morti in raid Hezbollah (Di lunedì 14 ottobre 2024) 0.03 Quattro soldati israeliani sono morti nell'attacco Hezbollah di ieri con un drone lanciato su una base militare adiacente Binyamina, nel nord del Paese che è riuscito a superare le difese aeree israeliane. Lo ha rivelato lo stesso esercito israeliano (Idf),su X precisando che 7 sono rimasti gravemente feriti e altri 9 in modo lieve. Tutti sono stati evacuati in ospedale e le loro famiglie sono state informate. "I loro nomi saranno resi noti in seguito. L'episodio è in fase di esame" ha aggiunto l'Idf. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 0.03 Quattroisraeliani sononell'attaccodi ieri con un drone lanciato su una base militare adiacente Binyamina, nel nord del Paese che è riuscito a superare le difese aeree israeliane. Lo ha rivelato lo stesso esercito israeliano (Idf),su X precisando che 7 sono rimasti gravemente feriti e altri 9 in modo lieve. Tutti sono stati evacuati in ospedale e le loro famiglie sono state informate. "I loro nomi saranno resi noti in seguito. L'episodio è in fase di esame" ha aggiunto l'Idf.

