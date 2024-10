Here: il trailer italiano del film di Robert Zemeckis (Di lunedì 14 ottobre 2024) Eagle Pictures ha diffuso quest’oggi il trailer italiano di Here, il nuovo emozionante film di Robert Zemeckis. Il film prende ispirazione dall’’omonimo libro illustrato di Richard McGuire, e racconta ciò che accade in una singola stanza in più punti dislocati nel tempo, cogliendo di fatto i momenti più emozionanti vissuti da una famiglia nel corso di più generazioni. Il regista premio Oscar Robert Zemeckis, per questa nuova esperienza cinematografica, si è affidato ad un volto noto della sua carriera quali Eric Roth. Nel cast, inoltre, figurano i due protagonisti di “Forrest Gump“, ossia Tom Hanks e Robin Wright. “Here” in Italia sarà distribuito a partire da gennaio 2025. Here e le note di produzione La sceneggiatura è stata scritta da Zemeckis con Eric Roth, lo stesso di Forrest Gump. Universalmovies.it - Here: il trailer italiano del film di Robert Zemeckis Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Eagle Pictures ha diffuso quest’oggi ildi, il nuovo emozionantedi. Ilprende ispirazione dall’’omonimo libro illustrato di Richard McGuire, e racconta ciò che accade in una singola stanza in più punti dislocati nel tempo, cogliendo di fatto i momenti più emozionanti vissuti da una famiglia nel corso di più generazioni. Il regista premio Oscar, per questa nuova esperienza cinematografica, si è affidato ad un volto noto della sua carriera quali Eric Roth. Nel cast, inoltre, figurano i due protagonisti di “Forrest Gump“, ossia Tom Hanks e Robin Wright. “” in Italia sarà distribuito a partire da gennaio 2025.e le note di produzione La sceneggiatura è stata scritta dacon Eric Roth, lo stesso di Forrest Gump.

