Gualtieri a Roma silura l’assessore del caos schede delle europee E si riprende Ruberti che fece fuori per il video Inginocchiati o sparo

Un siluro lanciato a un anno di distanza, e il gran perdono concesso due anni dopo. Il sindaco di Roma terremota il suo governo della capitale con un rimpastone che coinvolge molte poltrone e che ha per protagonista negativo l'assessore al Personale, Andrea Catarci, che esce dalla giunta dirottato sulla poltrona di riserva di un fantomatico "ufficio di scopo Giubileo delle persone e partecipazione". Catarci un anno fa fu al centro delle polemiche per il tilt informatico che trasformò in caos lo spoglio delle schede delle europee. Difeso con grande freddezza all'epoca, esce ora dalla giunta con una punizione a scoppio ritardato.

Roma stuprata - la vittima di Porta Pia : “Nessuno mi ha aiutata”. L’assessore del Pd : “Anch’io rapinata lì” - La donna era stata soccorsa e portata in ospedale con tumefazioni al volto e alle braccia. Era tutto nero. Ma una telefonata al suo collega del Pd, il sindaco Gualtieri, no? L'articolo Roma stuprata, la vittima di Porta Pia: “Nessuno mi ha aiutata”. Roma, da anni fioccano le denunce sul degrado di Porta Pia Lo stupro era accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorso nel sottopasso di ... (Secoloditalia.it)

L’assessore di Pannarano Domenico Romano aderisce a Noi di Centro - . Il mio impegno è sul territorio, lì dove Clemente Mastella e la comunità politica di NdC resta un riferimento solido tanto per attuare scelte nell’interesse dei cittadini sanniti quanto per affrontare, con determinazione e garantendo la centralità del Sannio e dei tanti piccoli centri che lo compongono, i prossimi fondamentali appuntamenti elettorali“, conclude Domenico Romano. (Puntomagazine.it)

Pannarano - l’assessore Domenico Romano aderisce a Noi di Centro - it. Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore Domenico Romano del comune di Pannarano aderisce a Noi di Centro. Il mio impegno è sul territorio, lì dove Clemente Mastella e la comunità politica di NdC resta un riferimento solido tanto per attuare scelte nell’interesse dei cittadini sanniti quanto per affrontare, con determinazione e garantendo la centralità del Sannio e dei tanti piccoli ... (Anteprima24.it)