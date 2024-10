Gli ascolti tv del 13 ottobre 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cala la fiction con Ambra Angiolini Su Rai1 la fiction Sempre al tuo fianco si ferma a 2.475.000 spettatori con il 13.05%, nel primo episodio, e 2.131.000 spettatori con il 14.18%, nel secondo episodio. Su Canale 5, bene La Rosa della Vendetta con 2.567.000 spettatori con uno share del 14.39%. Su Rai2 9-1-1 registra 771.000 spettatori (3.85%) e 9-1-1: Lone Star 725.000 spettatori (3.89%). FBI International raccoglie 448.000 spettatori con il 2.82%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.300.000 spettatori con il 9.64% (presentazione: 839.000 – 4.14%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 52 minuti (764.000 – 3.81%), Presadiretta segna 1.151.000 spettatori pari al 6.12% (Più: 932.000 – 5.78%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 754.000 spettatori (5.55%) L'articolo Gli ascolti tv del 13 ottobre 2024 proviene da 361 Magazine. 361magazine.com - Gli ascolti tv del 13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cala la fiction con Ambra Angiolini Su Rai1 la fiction Sempre al tuo fianco si ferma a 2.475.000 spettatori con il 13.05%, nel primo episodio, e 2.131.000 spettatori con il 14.18%, nel secondo episodio. Su Canale 5, bene La Rosa della Vendetta con 2.567.000 spettatori con uno share del 14.39%. Su Rai2 9-1-1 registra 771.000 spettatori (3.85%) e 9-1-1: Lone Star 725.000 spettatori (3.89%). FBI International raccoglie 448.000 spettatori con il 2.82%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.300.000 spettatori con il 9.64% (presentazione: 839.000 – 4.14%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 52 minuti (764.000 – 3.81%), Presadiretta segna 1.151.000 spettatori pari al 6.12% (Più: 932.000 – 5.78%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 754.000 spettatori (5.55%) L'articolo Glitv del 13proviene da 361 Magazine.

