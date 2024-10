Ilrestodelcarlino.it - Giornate del Fai, in centinaia alla scoperta della storia cittadina

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Grande successo per le ‘FAI di Autunno’. Ieri e sabato in città sono stati cinque i siti aperti: la Chiesa del Gesù, quella di San Domenico, Palazzo Benincasa con la Biblioteca Amatori (solo per i soci), Santa Maria di Portonovo e il cimitero monumentale del Commonwealth. Molto attesa, come sempre, l’aperturaChiesa del Gesù, rimasta chiusa per molti anni, e solo di recente a disposizione dei cittadini in occasione di vari eventi. Solo ieri mattina oltre sessanta persone hanno varcato la soglia dell’edificio, con la sua splendida facciata firmata dal Vanvitelli. La visita è stata resa più agevole per la decisione di vietare la sosta e la fermata delle auto in piazza Stracca, mentre la circolazione è stata limitata solo sabato, con una transenna posta in piazza San Francesco.