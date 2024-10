Iltempo.it - "Evitato un terzo attentato a Trump": pass falso e armi, le irregolarità del 49enne

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "Se me lo chiedete ora, vi dico che sì, probabilmente i miei vice hannoun". Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside, California, conferma l'ipotesi dell'dietro l'arresto di Vim Miller, 49 anni, fermato sabato a Coachella, all'ingresso dell'area dove si sarebbe tenuto un comizio di Donald. Bianco ha fornito nuovi particolari, in serata, riguardo le modalità dell'arresto: Miller si era presentato mostrando unaccredito per accesso Vip, e ungiornalistico, anche quello risultato. Gli uomini dello sceriffo, che presidiavano uno dei punti d'accesso all'area, si sono insospettiti. A un controllo della targa è risultato che il Suv nero guidato da Miller, e tenuto in completo disordine all'interno, era falsa. La macchina non era registrata.