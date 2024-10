Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, via libera ai tifosi partenopei: prevista ondata azzurra. Le info sui biglietti

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024), viaai: previsto sold out nel settore ospiti con un’verso il Castellani: i dettagli Se non vi siete ancora decisi sull’acquistare o meno un biglietto per andare ad assistere ad, il tempo a disposizione è sempre meno. Dovrete sbrigarvi se avete intenzione di seguire la squadra di Conte in trasferta, dopo il viada parte dell’Osservatorio Sportivo, che ha permesso aidi viaggiare verso il Castellani e di poter così sostenere gli azzurri anche lontani dal Maradona. Dopo i fatti di Cagliari e la trasferta vietata per la sfida contro la Juventus, il rischio di divieto di trasferta anche per la gara con l’era altissimo. Ancora oggi l’Osservatorio terrà d’occhio il comportamento dei napoletani in toscana in vista della partita contro il Milan in programma il 29 ottobre prossimo.