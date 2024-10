Elezioni Usa, nei sondaggi Harris riduce il vantaggio su Trump mentre fatica a ritrovare lo slancio iniziale (Di lunedì 14 ottobre 2024) A meno di un mese dalle Elezioni presidenziali, Donald Trump e Kamala Harris sono ormai congelati in una corsa serratissima per la Casa Bianca, con i sondaggi dell’ultima settimana che mostrano che il vantaggio della candidata democratica si è ristretto rispetto ai mesi scorsi. Secondo un’analisi della Cnn, a influire sarebbe l’escalation della retorica aggressiva della campagna di Trump, fatta di opinioni estremiste anti-immigrazione e fake news, e culminata nella promessa di lanciare la più «grande operazione di deportazione di massa» di immigrati irregolari nella storia degli Stati Uniti. Al contrario, Harris sta faticando a mantenere lo slancio e l’entusiasmo che ha generato dopo il ritiro di Joe Biden. Lettera43.it - Elezioni Usa, nei sondaggi Harris riduce il vantaggio su Trump mentre fatica a ritrovare lo slancio iniziale Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A meno di un mese dallepresidenziali, Donalde Kamalasono ormai congelati in una corsa serratissima per la Casa Bianca, con idell’ultima settimana che mostrano che ildella candidata democratica si è ristretto rispetto ai mesi scorsi. Secondo un’analisi della Cnn, a influire sarebbe l’escalation della retorica aggressiva della campagna di, fatta di opinioni estremiste anti-immigrazione e fake news, e culminata nella promessa di lanciare la più «grande operazione di deportazione di massa» di immigrati irregolari nella storia degli Stati Uniti. Al contrario,stando a mantenere loe l’entusiasmo che ha generato dopo il ritiro di Joe Biden.

