Lettera43.it - È partita la prima nave di migranti diretta in Albania

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Èda Lampedusa laLibra della Marina militare per trasportare il primo gruppo dinei centri allestiti in. Qui verranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera e, nel giro di quattro settimane, si deciderà sull’accettazione o bocciatura delle loro richieste d’asilo. Se il responso sarà positivo verranno trasferiti in centri di accoglienza in Italia, altrimenti verranno rimpatriati nel loro Paese di origine. Sulle persone da trasferire, soccorse in mare, è stato fatto un primo screening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti dal protocollo: provenienza da Paesi sicuri, maschi, non vulnerabili. Donne, minori, persone torturate e malati vengono invece lasciati in Italia e immessi nel normale circuito di accoglienza in attesa che la loro richiesta di asilo venga vagliata dalle commissioni territoriali.