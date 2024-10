Donald Trump contro The Apprentice: "Un film falso e diffamatorio scritto da un cialtrone senza talento" (Di lunedì 14 ottobre 2024) The Apprentice è arrivato nelle sale americane e Donald Trump ha reagito criticando duramente il progetto con star Sebastian Stan. Donald Trump è tornato ad attaccare il film The Apprentice con star l'attore Sebastian Stan. Nel mese di maggio, dopo la presentazione al festival di Cannes, gli avvocati del miliardario che sta cercando di essere rieletto Presidente degli Stati Uniti, avevano minacciato di procedere per vie legali con lo scopo di bloccare la distribuzione nei cinema. Le critiche al film compiute da Donald Trump La minaccia non ha tuttavia impedito a The Apprentice - Alle Origini di Trump di arrivare nei cinema americani per raccontare le 'origini' di Donald Trump, mostrandolo negli anni '70 e '80 mentre si fa strada Movieplayer.it - Donald Trump contro The Apprentice: "Un film falso e diffamatorio scritto da un cialtrone senza talento" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Theè arrivato nelle sale americane eha reagito criticando duramente il progetto con star Sebastian Stan.è tornato ad attaccare ilThecon star l'attore Sebastian Stan. Nel mese di maggio, dopo la presentazione al festival di Cannes, gli avvocati del miliardario che sta cercando di essere rieletto Presidente degli Stati Uniti, avevano minacciato di procedere per vie legali con lo scopo di bloccare la distribuzione nei cinema. Le critiche alcompiute daLa minaccia non ha tuttavia impedito a The- Alle Origini didi arrivare nei cinema americani per raccontare le 'origini' di, mostrandolo negli anni '70 e '80 mentre si fa strada

Donald Trump si scaglia contro The Apprentice definendolo un “lavoro di scure politicamente disgustoso” fatto da “feccia umana” - Poco prima della proiezione, la campagna di Trump ha diffuso un lungo comunicato in cui si definisce il film “spazzatura” e “pura finzione”. “Non credo necessariamente che questo sia un film che non gli piacerebbe”, ha detto Abbasi in quell’occasione. Donald Trump si scaglia contro The Apprentice definendolo un “lavoro di scure politicamente disgustoso” fatto da “feccia umana” Donald Trump è ... (Cinefilos.it)

USA - sventato l’ennesimo attentato ai danni di Donald Trump - L’uomo è riuscito a superare i primi controlli, fingendo di essere un giornalista accreditato per poi essre fermato al secondo. La notizia arriva a meno da un mese dal voto e dopo l’arresto nel weekend di un uomo armato durante il comizio del poitico a Coachella. Verso le elezioni americane Si va verso le elezioni americane, che vedono in corsa alla Presidenza, Donald Trump e Kamala Harris. (361magazine.com)

Donald Trump nel mirino : Vem Miller sorpreso con un fucile a pallettoni e una pistola - Lo sceriffo ha spiegato che, alla postazione di controllo dei pass, quello mostrato da Miller aveva differenze evidenti con quelli standard, e così è stata allertata la sicurezza. Dopo il ritrovamento delle armi, l’uomo è stato preso in custodia con l’accusa di possesso di armi cariche ed è stato portato al John J. (Laprimapagina.it)