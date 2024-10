Spazionapoli.it - “Deve andare via da Napoli”, lo sfogo sull’azzurro scatena la polemica: nel mirino anche i tifosi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Loda non credere dell’ex calciatore sul giocatore della SSCfa discutere: nelil comportamento dell’ambiente nei suoi confronti. Ilsi gode il primato in classifica e guarda con ottimismo al futuro: il primo posto in classifica, d’altronde, non può che far nuovamente sognare idel club partenopeo, felici di vedere la propria squadra del cuore nuovamente su alti livelli. Merito, sicuramente, di Antonio Conte, su cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare per la ricostruzione del club partenopeo dopo l’annata da dimenticare dello scorso anno. Tra i calciatori che più si è ben disimpegnato in questa prima parte di stagione, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi nelle ultime sfide tra Serie A e Coppa Italia, c’è sicuramente Alex Meret.