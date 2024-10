Lettera43.it - Covid, in alcuni ospedali torna l’obbligo d’accesso con la mascherina

(Di lunedì 14 ottobre 2024)in Italia hanno reintrodottodi accesso con la, in tutta la struttura o in reparti specifici. Lo ha raccontato Adnkronos che ha citato il caso dell’ospedale di Brescia. Nel Bresciano è stato registrato un aumento di casi di-19 che ha portato i vertici del presidioero locale alla scelta di far indossare l’Ffp2 a visitatori e accompagnatori. Ma non è l’unico caso, ha spiegato Federsanità Anci: «In queste settimane in molte regioni del Paese, come ad esempio in Campania, sono state diramate indicazioni per gliper l’utilizzo dei dispositivi di protezione soprattutto per i reparti a rischio». Cosa dice la circolare del ministero della Salute La scelta di reintrodurrediè avallata dalla circolare del ministero della Salute, che apriva alla discrezionalità.