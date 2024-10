Conti spiati, Valeria Marini: “Non ho nulla da nascondere ma do ragione a Meloni” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Anche Valeria Marini è tra gli spiati dall'ex bancario di Intesa Sanpaolo che per circa due anni ha controllato di nascosto i Conti correnti di diversi politici e vip. Ma l'ex regina del 'Bagaglino' all'Adnkronos afferma di essere assolutamente serena ma '"sicuramente infastidita". "Io non ho niente da nascondere – sottolinea Marini – Conti spiati, Valeria Marini: “Non ho nulla da nascondere ma do ragione a Meloni” L'Identità. Lidentita.it - Conti spiati, Valeria Marini: “Non ho nulla da nascondere ma do ragione a Meloni” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancheè tra glidall'ex bancario di Intesa Sanpaolo che per circa due anni ha controllato di nascosto icorrenti di diversi politici e vip. Ma l'ex regina del 'Bagaglino' all'Adnkronos afferma di essere assolutamente serena ma '"sicuramente infastidita". "Io non ho niente da– sottolinea: “Non hodama do” L'Identità.

Conti spiati : Siracusano (Fi) - 'problema riguarda tutti - non sono politici o persone famose' - Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a 'ReStart', su Rai 3. Non so se possiamo parlare di complotto o di altro. (Adnkronos) - “La vicenda del bancario di Bitonto che spiava i conti correnti di migliaia di persone, tra le quali i vertici istituzionali del Paese, è inquietante, deve far riflettere e non va assolutamente ... (Liberoquotidiano.it)

Conti spiati : Gasparri - 'fare chiarezza anche per rispetto clienti' - Roma, 14 ott. Possibile che questa vicenda andava avanti da anni e nessuno si è accorto di niente? Solo dopo 48 ore che il caso esplode la Banca manda un comunicato di scuse ai propri clienti. E ora non può cavarsela con un licenziamento perché ci sono norme che vanno rispettate. Banca Intesa, essendo una grande banca, deve garantire ai clienti la privacy dei loro conti. (Liberoquotidiano.it)

Conti spiati - la nota di Intesa Sanpaolo : «Non c’è stato alcun problema di sicurezza» - Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e chiediamo scusa. Il sistema interno di controlli lo ha individuato, abbiamo inviato notifica al Garante della privacy, abbiamo licenziato il dipendente infedele e abbiamo sporto denuncia come parte lesa. Quanto avvenuto non dovrà più accadere. Grazie ai valori che ci guidano proseguiremo nell’assicurare il nostro ruolo di motore economico e sociale ... (Lettera43.it)