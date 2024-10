Conte pensa a Dedic, il Napoli ci proverà a gennaio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il Napoli sarebbe interessato all’esterno del Salisburgo Amar Dedic. Il Napoli, in particolare il tecnico Antonio Conte, sarebbe interessato ad L'articolo Conte pensa a Dedic, il Napoli ci proverà a gennaio proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Conte pensa a Dedic, il Napoli ci proverà a gennaio Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb ilsarebbe interessato all’esterno del Salisburgo Amar. Il, in particolare il tecnico Antonio, sarebbe interessato ad L'articolo, ilciproviene da ForzAzzurri.net.

Conte trema - assalto inglese per il top player del Napoli - L’altra situazione da chiarire e in fretta, è quella che porta ad Alex Meret. Sempre criticatissimo, ma con prestazioni di livello assoluto, ora l’estremo difensore friulano è tornato sugli scudi ma la questione futuro è più attuale che mai. L’Arsenal su Meret: la situazione sul rinnovo col Napoli Secondo ‘Football Transfers’, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi proprio su Alex Meret, protagonista ... (Calciomercato.it)

Empoli-Napoli - spunta un retroscena lungo 15 anni su Conte e D’Aversa - Le mogli, Elisabetta e Claudia, sono amiche inseparabili fin dai tempi di Siena, quando D’Aversa giocava e Conte era il vice di Gigi Di Canio. “Non c’è amicizia che tenga“, dicono i due, perché domenica sarà battaglia vera, come già accaduto in un Parma-Inter del 2021, l’ultima volta in cui si sono trovati faccia a faccia su una panchina. (Napolipiu.com)

Sorrentino : “Baggio - un vice Maradona. Lasciatemi dire una cosa sul Napoli di Conte” | VIDEO - Guardate Anguissa, Rrahmani, Di Lorenzo: sono tornati quelli dello scudetto, sono rinati sotto la sua guida”, ha aggiunto Sorrentino, sottolineando il lavoro di Conte nel rivitalizzare giocatori che sembravano aver perso lo smalto. Paolo Sorrentino, regista premio Oscar e grandissimo tifoso del Napoli, è stato ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio per presentare il suo ... (Napolipiu.com)