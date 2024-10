Ilrestodelcarlino.it - Colpo Sangiustese, la Maceratese si arrende

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia (47’ st Cilla), Nicolosi (23’ st Mastrippolito), Lucero, Vanzan; Nasic, Gomis (23’ st Bracciatelli), Bongelli; Oses (38’ st Cirulli), Cognigni, Albanesi (23’ st Vrioni). A disp.: Marchegiani, Grillo, Compagnucci, Ruani. All. Possanzini.(3-5-2): Rossi; Morazzini, Herrera, Iommi; Gaspari (47’ st Monceri), Maquiesse (52’ st Bonifazi), Crescenzi, Tarulli, Pasqualini; Handzic (27’ st Grassi), Tulli (47’ st Cornero) A disp.: Sandroni, Baiocco, Lanza, Cresci, Marini. All. Giandomenico. Arbitro: Latuga di Pesaro. Reti: 17’ st Handzic, 44’ st Cirulli, 55’ st Cornero. Note. Spettatori 1.300 circa. Ammoniti: Cognigni, Herrera, Vanzan, Tulli, Maquiesse. Angoli: 5-1. In un sololaperde la partita, l’imbattibilità e la testa della classifica.