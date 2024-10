Claudio Bignolin, il sindaco ha un malore nella notte e muore a 69 anni. «Impegno e dedizione non gli sono mai mancati» (Di lunedì 14 ottobre 2024) SAN PIER D'ISONZO (GORIZIA) - malore improvviso nella notte, è morto il sindaco di San Pier d'Isonzo Claudio Bignolin: aveva 69 anni.Il primo cittadino si è sentito male ed Ilgazzettino.it - Claudio Bignolin, il sindaco ha un malore nella notte e muore a 69 anni. «Impegno e dedizione non gli sono mai mancati» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) SAN PIER D'ISONZO (GORIZIA) -improvviso, è morto ildi San Pier d'Isonzo: aveva 69.Il primo cittadino si è sentito male ed

