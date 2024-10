Ilfattoquotidiano.it - Cinque fondazioni Usa pronte a esportare democrazia in Africa occidentale: che puzza di colonialismo!

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Che ne dite dimoschettieri americani che si sono messi insieme per portare lain? Wow! Mentre si sono appena concluse le elezioni farsa in Tunisia e a giorni avremo i risultati di quelle (più complesse e vivaci) del Mozambico, nel prossimo novembre altre scadenze elettorali toccheranno paesi molto diversi tra loro: Senegal, Mali, Congo, Tanzania. Ecco allora che – con un certo tempismo – pochi giorni fa è nato il WestDemocracy Fund, creato e finanziato da 5 superamericane che elargiranno 20 milioni di dollari (prima tranche) agli stati dell’che vogliano implementare la “”! Ideona! 20 milioni di dollari pronto cassa per sostenere iniziative che rafforzino il coinvolgimento della società civile nei processi democratici. Solo nell’però, perché agli americani è lì che serve la “”.