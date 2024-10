Cercasi vigilantes, a Roma recruiting day per 200 guardie giurate armate (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'incontro domani dalle 9.00 alle 18.00 presso la sede Coopservice di via Marghera 32 Opportunità di lavoro per i Romani: si cercano 200 guardie giurate armate nel mondo della sicurezza e vigilanza privata da assumere entro le prossime settimane in città, che opereranno in un importante ente pubblico con più sedi a Roma. Per questo Sbircialanotizia.it - Cercasi vigilantes, a Roma recruiting day per 200 guardie giurate armate Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'incontro domani dalle 9.00 alle 18.00 presso la sede Coopservice di via Marghera 32 Opportunità di lavoro per ini: si cercano 200nel mondo della sicurezza e vigilanza privata da assumere entro le prossime settimane in città, che opereranno in un importante ente pubblico con più sedi a. Per questo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violenze sul personale sanitario : "Passaggi continui in ore notturne. Patto forze di polizia-guardie giurate" - Ieri mattina si è svolto il bertice in Prefettura proprio per contrastare l’aumento della violenza in ambito sanitario, limitare il più possibile le situazioni a rischio e pensare un sistema ’integrato’ per un presidio costante, tra forze dell’ordine e vigilanza privata: un punto, quest’ultimo, anticipato dal questore Giuseppe Maggese al Carlino nell’intervista di mercoledì. (Ilrestodelcarlino.it)

Vigilanza privata a Roma : si cercano 200 Guardie Giurate Armate - 000 dipendenti. Roma occupava il primo posto a livello regionale con 20. Istituto di Vigilanza Coopservice intende crescere nel mondo della vigilanza e della sicurezza privata continuando ad operare con grande attenzione al benessere dei propri dipendenti, come testimoniato anche dalle numerose certificazioni ottenute in materia di salute e sicurezza, parità di genere, diversità e inclusione”. (Ilfaroonline.it)

Provano a rubare tubi e bidoni in un cantiere - ladri messi in fuga dalle guardie giurate - Quando l'allarme è entrato in funzione le guardie giurate si sono fiondate verso l'obiettivo riuscendo a mettere in fuga i ladri. E' successo alcune notti fa in viale Regione Siciliana, all'interno di un cantiere edile preso di mira da una banda arrivata a bordo di una Fiat 600. A sventare il... (Palermotoday.it)