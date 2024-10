Castello di Arechi a Salerno: domani la riapertura al pubblico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riapre al pubblico il Castello di Arechi, a Salerno. Si parte domani con orario di apertura 9-17 dal martedì al sabato e 9-15 la domenica.«Ridiamo alla città il Castello di Ilmattino.it - Castello di Arechi a Salerno: domani la riapertura al pubblico Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riapre alildi, a. Si partecon orario di apertura 9-17 dal martedì al sabato e 9-15 la domenica.«Ridiamo alla città ildi

Castello di Arechi - ora è ufficiale : c'è la data della riapertura - La Provincia di Salerno riapre al pubblico il Castello di Arechi a partire da domani (15 ottobre 2024) con orario di apertura 9-17 da martedì a sabato e 9-15 la domenica. Il commento “Ridiamo alla città il Castello di Arechi - dichiara il consigliere provinciale delegato alla cultura... (Salernotoday.it)

Salerno - finalmente riapre al pubblico il Castello di Arechi. "Ridiamo alla città il Castello di Arechi – dichiara il consigliere provinciale delegato alla cultura Francesco Morra – dopo la chiusura decisa lo scorso agosto a seguito dell'incendio che ha interessato il monte Bonadies, visto che non sussistevano le dovute condizioni di sicurezza sia per i visitatori che per il personale.

Il Castello Arechi rimane ancora chiuso al turismo - senza una chiara gestione - Il responsabile tecnologico del Codacons Campania, l’ingegnere Donato Pace, dichiara – “Possibile che non ci siano delle soluzioni tecniche – tecnologiche per impedire che un luogo così privilegiato del territorio cittadino non cada vittima di incendi, e intemperie climatiche che potrebbero rovinarlo, oltre che chiuderlo al pubblico per interi mesi? Ad esempio, un impianto perimetrale che ... (Puntomagazine.it)