Calciomercato Napoli addio al top | Conte non potrà impedirlo ora

(Di lunedì 14 ottobre 2024), cosa succede adesso? Un top player di Antonioè pronto già ai saluti. Stavolta il tecnico azzurro rischia di non poterlo impedire, ecco tutti i dettagli svelati Non è stata un’estate semplice, quella trascorsa dale dal neo-tecnico Antonio. L’ex trainer di Inter e Tottenham ha raccolto una squadra ridotta mentalmente in macerie dal post Scudetto, ricostruendo uno spogliatoio e un ambiente ormai fratturatosi in maniera quasi irrimediabile. Merito del carisma dell’allenatore leccese, che ha tenuto insieme i pezzi di una squadra pronta alla diaspora sul mercato., brutte notizie per lui (LaPresse) tvplay.itI casi di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, dopotutto, sono stati esemplificativi. Entrambi avevano la volontà chiara di lasciaree di provarsi in una nuova realtà.