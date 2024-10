Quotidiano.net - Borsa: Asia a ranghi ridotti, Tokyo chiusa, Shanghai brillante

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Seduta aper le principali borse die Pacifico a inizio settimana.per la festa dello sport, Taiwan ha guadagnato lo 0,32%, Seul lo 0,92% e Sidney lo 0,47%. Ancora aperta(+1,6%), che si distingue da tutte per una nuova ondata di ottimismo, mentre frena Hong Kong (-0,4%), ancora aperta insieme a Mumbai (+0,73%) e Singapore (+0,73%). Contrastati i future europei, negativi quelli Usa. In assenza di dati macroeconomici rilevanti gli occhi degli investitori sono concentrati sul report mensile dell'Opec e sugli interventi di alcuni membri del Comitato federale della Fed come Crostopher Weller e Neel Kashkari. Giovedì si riunirà il direttivo della Bce per decidere sui tassi con l'attesa di un ulteriore taglio di 0,25 punti base.