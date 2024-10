Bigster il Suv medio di Dacia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Grazie all'ormai nota strategia “best value for money”, Dacia è un riferimento importante del mercato dell'auto. E la corsa ad assumere sempre più un ruolo da protagonista continua. L'ultima nato è Bigster, un Suv di medie dimensioni che, con un prezzo super competitivo, sembra già destinato al successo. Chi pensa che Bigster sia solo un Duster di dimensioni più generose dovrà ricredersi presto, perché ciò che abbiamo visto nell'anteprima per la stampa a Berlino è un'auto dalla propria personalità e con caratteristiche esclusive. Con Duster condivide la piattaforma Cmf-B, ma già ad un primo sguardo si capisce che Bigster punta conquistare una clientela diversa da quella del modello che ha fatto la fortuna di Dacia in questi anni. Lunga 4,57 metri e larga 1,81 Bigster ha un posteriore dalla linea allungata che gli conferisce una personalità diversa dalle altre vetture Dacia. Iltempo.it - Bigster il Suv medio di Dacia Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Grazie all'ormai nota strategia “best value for money”,è un riferimento importante del mercato dell'auto. E la corsa ad assumere sempre più un ruolo da protagonista continua. L'ultima nato è, un Suv di medie dimensioni che, con un prezzo super competitivo, sembra già destinato al successo. Chi pensa chesia solo un Duster di dimensioni più generose dovrà ricredersi presto, perché ciò che abbiamo visto nell'anteprima per la stampa a Berlino è un'auto dalla propria personalità e con caratteristiche esclusive. Con Duster condivide la piattaforma Cmf-B, ma già ad un primo sguardo si capisce chepunta conquistare una clientela diversa da quella del modello che ha fatto la fortuna diin questi anni. Lunga 4,57 metri e larga 1,81ha un posteriore dalla linea allungata che gli conferisce una personalità diversa dalle altre vetture

