Basket in carrozzina. I Bradipi: "Nello sport ci mettiamo il cuore, ma rischiamo di sparire" (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYI Bradipi, storica squadra di Basket in carrozzina di Bologna, da anni accolgono ragazzi e ragazze di tutte le età, uniti dalla passione per la pallacanestro. Tuttavia, la loro polisportiva sta attraversando un periodo critico, segnato Bolognatoday.it - Basket in carrozzina. I Bradipi: "Nello sport ci mettiamo il cuore, ma rischiamo di sparire" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYI, storica squadra diindi Bologna, da anni accolgono ragazzi e ragazze di tutte le età, uniti dalla passione per la pallacanestro. Tuttavia, la loro poliiva sta attraversando un periodo critico, segnato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la serie A di basket in carrozzina. Porto Potenza sfida le Volpi Rosse - Il campionato di serie A di basket in carrozzina inizierà oggi: alle 15. Partiti Tanghe, Buso, Barbe, De Miranda, Ramos e Veloce, sono arrivati alla corte di coach Roberto Ceriscioli (foto) lo scozzese Watson, la statunitense Becker, il francese Henriot, l’israeliano Vigoda, gli italiani Cini, Bassoli e Scandolaro, questi ultimi tre provenienti proprio dal team toscano. (Ilrestodelcarlino.it)

Furto nella sede dell'associazione di basket in carrozzina a Bari : "Hanno portato via tutto" - "Un furto totale". Lo definiscono così, le associazioni HBari2003 e Volare più in alto, il raid subito nelle scorse ore nella loro sede di via Tommaso d'Aquino. Il racconto amaro di quanto accaduto è affidato ad un post e a un video pubblicati sui social. Non si tratta purtroppo del primo... (Baritoday.it)

Furto nella sede dell'associazione di basket in carrozzina a Bari : "Portate via tutte le attrezzature" - "Un furto totale". Lo definiscono così, le associazioni HBari2003 e Volare più in alto, il raid subito nelle scorse ore nella loro sede di via Tommaso d'Aquino. Il racconto amaro di quanto accaduto è affidato ad un post e a un video pubblicati sui social. Non si tratta purtroppo del primo... (Baritoday.it)