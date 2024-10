Basket, i migliori italiani della 3a giornata di Serie A. Alviti e Mannion non sbloccano Varese, in evidenza Della Valle e non solo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il quadro Della terza giornata di Serie A 2024-2025 è, almeno per una ragione, singolare. Si tratta infatti di quella in cui, nella maggior parte dei casi, i giocatori italiani di maggior spicco all’interno di questo fine settimana sono anche quelli che non sono riusciti a portare le loro squadre alla vittoria finale. Uno dei casi è quello di Davide Alviti, che assommando una valutazione di 19 è colui che più riesce a farsi strada. Il fatto è che aiuta là dove Nico Mannion, per una volta, scende di ritmo (16 punti, ma 1/7 da tre): non serve la loro performance a evitare un’altra sconfitta a Varese, stavolta a Trento, e il calendario ancora non aiuta l’Openjobmetis (c’è Trapani alla prossima). Rimane però il fatto che sono loro due i trascinatori tricolori del club lombardo, che di dilemmi da risolvere ne ha ben altri. Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 3a giornata di Serie A. Alviti e Mannion non sbloccano Varese, in evidenza Della Valle e non solo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il quadroterzadiA 2024-2025 è, almeno per una ragione, singolare. Si tratta infatti di quella in cui, nella maggior parte dei casi, i giocatoridi maggior spicco all’interno di questo fine settimana sono anche quelli che non sono riusciti a portare le loro squadre alla vittoria finale. Uno dei casi è quello di Davide, che assommando una valutazione di 19 è colui che più riesce a farsi strada. Il fatto è che aiuta là dove Nico, per una volta, scende di ritmo (16 punti, ma 1/7 da tre): non serve la loro performance a evitare un’altra sconfitta a, stavolta a Trento, e il calendario ancora non aiuta l’Openjobmetis (c’è Trapani alla prossima). Rimane però il fatto che sono loro due i trascinatori tricolori del club lombardo, che di dilemmi da risolvere ne ha ben altri.

