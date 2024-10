Asllani sicuro di sé: «Quando entro in campo, entro per vincere!» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Asllani ha parlato al termine della partita tra Georgia e Albania. Il centrocampista dell’Inter ha segnato il gol decisivo a Tbilisi. VITTORIA CON GOL – Kristjan Asllani esprime tutta la sua soddisfazione al termine di Georgia-Albania: «Indosserò sempre questa maglia. È stata una partita molto difficile. Sapevamo che in casa erano una squadra organizzata. Sapevamo che avrebbero giocato così. Oggi eravamo più motivati ??fin dall’inizio. Questa è l’Albania. Quando vinci è bello, ma conosciamo le critiche dopo la partita con la Repubblica Ceca, perché questo è il calcio. Siamo tutti qui e stiamo insieme. Sapevamo che saremmo venuti qui per prendere punti e così è stato. Diamo tutti il ??massimo. Quando entro in campo, entro per vincere. Contro la Repubblica Ceca abbiamo sofferto subito. Oggi eravamo una squadra, abbiamo difeso bene e ci siamo riusciti. È stato molto difficile. Inter-news.it - Asllani sicuro di sé: «Quando entro in campo, entro per vincere!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha parlato al termine della partita tra Georgia e Albania. Il ccampista dell’Inter ha segnato il gol decisivo a Tbilisi. VITTORIA CON GOL – Kristjanesprime tutta la sua soddisfazione al termine di Georgia-Albania: «Indosserò sempre questa maglia. È stata una partita molto difficile. Sapevamo che in casa erano una squadra organizzata. Sapevamo che avrebbero giocato così. Oggi eravamo più motivati ??fin dall’inizio. Questa è l’Albania.vinci è bello, ma conosciamo le critiche dopo la partita con la Repubblica Ceca, perché questo è il calcio. Siamo tutti qui e stiamo insieme. Sapevamo che saremmo venuti qui per prendere punti e così è stato. Diamo tutti il ??massimo.inper. Contro la Repubblica Ceca abbiamo sofferto subito. Oggi eravamo una squadra, abbiamo difeso bene e ci siamo riusciti. È stato molto difficile.

Georgia-Albania : gran gol di Asllani - il centrocampista dell’Inter calcia da fuori (VIDEO) - Asllani ?? pic. . Di seguito ecco il video. E’ festival del gol dei panchinari dell’Inter, un altro che è stato messo in discussione nelle partite non impeccabili dei nerazzurri in questo avvio di campionato. Dopo Arnautovic, ecco anche Asllani. Il centrocampista dell’Albania, in ogni caso, è protagonista assoluto in nazionale, dove gioca da titolare e dove segna con un bel tiro da fuori ... (Sportface.it)