Ancora tempo bello su tutta l'Italia (almeno fino a mercoledì) (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Nel corso del weekend, un promontorio anticiclonico è rimontato sul Mediterraneo e persisterà anche in questi primi giorni della settimana. tempo dunque asciutto e con cieli soleggiati tra oggi e domani su tutta la Penisola, con la possibilità di qualche acquazzone solo sulle Alpi occidentali. Non mancheranno comunque nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure soprattutto al Nord durante le ore più fredde della giornata. Temperature in aumento su valori anche di qualche grado sopra le medie del periodo. Ma da mercoledì arrivano correnti umide con nuvolosità in transito ed anche piogge al Centro-Nord, più intense al Nord-Ovest. Perturbazione atlantica poi in arrivo nella seconda parte della settimana con maltempo diffuso e temperature di nuovo in diminuzione. Agi.it - Ancora tempo bello su tutta l'Italia (almeno fino a mercoledì) Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Nel corso del weekend, un promontorio anticiclonico è rimontato sul Mediterraneo e persisterà anche in questi primi giorni della settimana.dunque asciutto e con cieli soleggiati tra oggi e domani sula Penisola, con la possibilità di qualche acquazzone solo sulle Alpi occidentali. Non mancheranno comunque nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure soprattutto al Nord durante le ore più fredde della giornata. Temperature in aumento su valori anche di qualche grado sopra le medie del periodo. Ma daarrivano correnti umide con nuvolosità in transito ed anche piogge al Centro-Nord, più intense al Nord-Ovest. Perturbazione atlantica poi in arrivo nella seconda parte della settimana con maldiffuso e temperature di nuovo in diminuzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva l'anticiclone africano : tempo quasi estivo su tutta la Puglia - L'anticiclone africano è in fase di rimonta sul Mediterraneo centrale e le condizioni atmosferiche si manterranno stabili nei prossimi giorni in Puglia. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo. . com, la giornata di domenica risulterà generalmente soleggiata sulla regione. (Brindisireport.it)

Lucignano - attesi artisti da tutta Italia per l'estemporanea di pittura - I dipinti di Di Fazio sono intriganti e affascinanti per la loro composizione e l'armonia dei colori, in parte frutto delle avanzate capacità tecniche dell'artista. Come maestro, il pittore gioca con le vibrazioni delle note cromatiche per costruire spazi di libertà abitati da poteri spirituali. Si tratta di un impulso di dinamismo a queste composizioni ritmiche che risuonano come una partitura ... (Lanazione.it)

Maltempo addio - arriva lunga Ottobrata con sole in tutta Italia : previsioni meteo - Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45% Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in ... (Webmagazine24.it)