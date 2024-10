Albania ai piedi di Asllani: il regista dell’Inter decisivo in Georgia! (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Albania batte la Georgia in trasferta per 1-0, a decidere la partita il regista di riserva dell’Inter di Simone Inzaghi, Kristjan Asllani. decisivo – A Tbilisi si gioca Georgia-Albania, match valido per la Nations League. In campo Kvaratskhelia da un lato, giocatore del Napoli, e Kristjan Asllani dall’altro, regista dell’Inter. Match molto equilibrato, con la squadra ospite a caccia del riscatto dopo il KO contro la Repubblica Ceca nella partita precedente. Asllani gioca dal primo minuto. Se l’albanese è una riserva nell’Inter, nella nazionale albanese è assolutamente un pilastro inamovibile. Ed è proprio grazie a lui, che l’Albania ad inizio ripresa sblocca la partita. Bravissimo ad inserirsi e a calciare di prima con il destro per trafiggere il fortissimo Mamardashvili. Gol fondamentale perché si tratta di quello decisivo. Inter-news.it - Albania ai piedi di Asllani: il regista dell’Inter decisivo in Georgia! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’batte lain trasferta per 1-0, a decidere la partita ildi riservadi Simone Inzaghi, Kristjan– A Tbilisi si gioca, match valido per la Nations League. In campo Kvaratskhelia da un lato, giocatore del Napoli, e Kristjandall’altro,. Match molto equilibrato, con la squadra ospite a caccia del riscatto dopo il KO contro la Repubblica Ceca nella partita precedente.gioca dal primo minuto. Se l’albanese è una riserva nell’Inter, nella nazionale albanese è assolutamente un pilastro inamovibile. Ed è proprio grazie a lui, che l’ad inizio ripresa sblocca la partita. Bravissimo ad inserirsi e a calciare di prima con il destro per trafiggere il fortissimo Mamardashvili. Gol fondamentale perché si tratta di quello

Asllani sblocca Georgia-Albania : i nazionali dell’Inter volano! - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Asllani conferma il trend strepitoso dei giocatori dell’Inter in questi impegni per le nazionali di ottobre. IN GOL – Kristjan Asllani risponde all’appello dei giocatori dell’Inter in Nazionale: dopo la doppietta di Marko Arnautovic e le marcature di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, ora tocca al centrocampista dell’Albania andare in gol. (Inter-news.it)

Georgia-Albania : gran gol di Asllani - il centrocampista dell’Inter calcia da fuori (VIDEO) - Il centrocampista dell’Albania, in ogni caso, è protagonista assoluto in nazionale, dove gioca da titolare e dove segna con un bel tiro da fuori rasoterra la rete del vantaggio in casa della Georgia. com/s1N3zPtF9u — Football Albanais (@FutbolliShqipFR) October 14, 2024 The post Georgia-Albania: gran gol di Asllani, il centrocampista dell’Inter calcia da fuori (VIDEO) appeared first on ... (Sportface.it)

