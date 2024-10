Ilfattoquotidiano.it - “Alba Parietti? Quando stavo con lei ero disperato. Ora ho una fidanzata bellissima di 30 anni ma sono troppo depresso”: lo sfogo di Stefano Bonaga

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “? Per sei, con lei,stato mio malgrado al centro dell’attenzione. Ero. Ho patito molto”., ex docente di Antropologia filosofica all’università di Bologna, oggi ottantenne, è considerando uno dei grandi filosofi italiani – anche se lui si schermisce “mi chiamano filosofo, ma di filosofi ne nascono due o tre al secolo e io nontra quelli” – ma deve la popolarità alla storia d’amore lunga seicon la conduttrice. “Non ne parlo”, specifica lui a domanda diretta nella lunga intervista al Corriere della Sera, raccontandosi tra lavoro, amori e grandi incontri. Il tabù crolla però poche righe dopo,commenta il fatto che lain quasi tutte le interviste che fa parla di lui. “Pur”, risponde infastidito. “È fatta così, è più forte di lei, l’ho minacciata di denunciarla, se non la smetteva”.