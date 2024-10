A Cammariere il ‘Pitagora d’oro’ di Crotone: “Una giornata da incorniciare” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Crotone celebra uno dei suoi figli più illustri: Sergio Cammariere. Il musicista, compositore e interprete Crotonese ha infatti ricevuto il 'Pitagora d'Oro', la massima onorificenza cittadina. "Sono davvero onorato di ricevere questa riconoscimento che rappresenta una tappa significativa nel mio percorso di artista. Grazie di cuore per avere riconosciuto il mio impegno, i Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) –celebra uno dei suoi figli più illustri: Sergio. Il musicista, compositore e interpretese ha infatti ricevuto il 'Pitagora d'Oro', la massima onorificenza cittadina. "Sono davvero onorato di ricevere questa riconoscimento che rappresenta una tappa significativa nel mio percorso di artista. Grazie di cuore per avere riconosciuto il mio impegno, i

Crotone - il Pitagora d’oro massima onoreficienza a Sergio Cammariere - Due passioni inscindibili tra loro che hanno caratterizzato tutto il suo percorso personale ed artistico. “Sono davvero onorato di ricevere questa onorificenza. Il riconoscimento è stato istituito lo scorso anno ed assegnato per la prima volta al maestro orafo Gerardo Sacco, questa sera presente in sala in un simbolico passaggio di testimone con Sergio Cammariere. (Laprimapagina.it)