A Bitonto degustazione di vino ed esposizione artistica: primo evento di 'In Vino VeritArs' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ciò che accomuna arte e Vino è l’innata capacità di far vivere esperienze multisensoriali. Perché allora non fondere queste due forme di bellezza fermandosi ad ammirare un dipinto mentre si sorseggia un profumato calice? A dar vita ad un simile percorso emozionale sarà Asteria Space, realtà Baritoday.it - A Bitonto degustazione di vino ed esposizione artistica: primo evento di 'In Vino VeritArs' Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ciò che accomuna arte eè l’innata capacità di far vivere esperienze multisensoriali. Perché allora non fondere queste due forme di bellezza fermandosi ad ammirare un dipinto mentre si sorseggia un profumato calice? A dar vita ad un simile percorso emozionale sarà Asteria Space, realtà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Bitonto degustazione di vino ed esposizione artistica: primo evento di 'In Vino VeritArs' - Ciò che accomuna arte e vino è l’innata capacità di far vivere esperienze multisensoriali. Perché allora non fondere queste due forme di bellezza fermandosi ad ammirare un dipinto mentre si sorseggia ... (baritoday.it)

A Bitonto tra opere d'arte e degustazioni: parte 'In Vino VeritArs' la rassegna che racconta cantine ed artisti pugliesi - Ciò che accomuna arte e vino è l’innata capacità di far vivere esperienze multisensoriali. Perché allora non fondere queste due forme di bellezza fermandosi ad ammirare un dipinto mentre si sorseggia ... (baritoday.it)

"I dossier la nuova arma sovversiva" - Come noto un "dipendente infedele della nostra banca, con un comportamento che ha gravemente violato le norme, i regolamenti e le procedure interne, ha consultato dati e informazioni riguardanti alcun ... (informazione.it)