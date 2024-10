Tumori: medicina omeopatica a supporto di terapie oncologiche convenzionali (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) - L'omeopatia non cura il cancro, ma può essere utile, insieme ad altri trattamenti, nella riduzione di una serie di disturbi dovuti al trattamento oncologico e favorire così l'efficacia delle cure convenzionali. Lo sostengono gli esperti riuniti oggi a Milano all'evento ‘Oncologia integrativa: il ruolo dell'omeopatia'. Riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come sistema di cura che si avvale di medicinali omeopatici consigliati da professionisti della salute, la cura omeopatica è infatti in grado di rispondere a un'esigenza medica che riguarda, nel caso delle cure per il cancro, sintomi quali la nausea persistente, la stanchezza, ma anche l'ansia. Iltempo.it - Tumori: medicina omeopatica a supporto di terapie oncologiche convenzionali Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) - L'omeopatia non cura il cancro, ma può essere utile, insieme ad altri trattamenti, nella riduzione di una serie di disturbi dovuti al trattamento oncologico e favorire così l'efficacia delle cure. Lo sostengono gli esperti riuniti oggi a Milano all'evento ‘Oncologia integrativa: il ruolo dell'omeopatia'. Riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come sistema di cura che si avvale dili omeopatici consigliati da professionisti della salute, la curaè infatti in grado di rispondere a un'esigenza medica che riguarda, nel caso delle cure per il cancro, sintomi quali la nausea persistente, la stanchezza, ma anche l'ansia.

In tutto questo l'omeopatia ci ha sempre dato grandi riscontri perché dà la serenità di non interferire con la terapia e di non avere effetti collaterali".

