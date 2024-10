"Troppe criticità in centro storico" (Di domenica 13 ottobre 2024) "Il nodo rifiuti? A mio avviso, si vedono problemi diversi in zone diverse – afferma Claudio Perugini –. Mi sto muovendo dalla periferia al centro storico e quello che ho visto è che fuori dal centro capita di vedere rifiuti abbandonati ed è un peccato, ma la cosa è ulteriormente accentuata negli spazi ristretti del centro storico. C’è su questo anche un problema di vivere civile: se qualcuno abbandona rifiuti dove non dovrebbe chi passa dopo si sente più giustificato ad abbandonarli nello stesso posto. Così non va: anche per questo a volte si sono visti dei ’mucchi’ che, complice il caldo, provocano cattivo odore e insetti, per nulla piacevoli per passanti e residenti". Ilrestodelcarlino.it - "Troppe criticità in centro storico" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Il nodo rifiuti? A mio avviso, si vedono problemi diversi in zone diverse – afferma Claudio Perugini –. Mi sto muovendo dalla periferia ale quello che ho visto è che fuori dalcapita di vedere rifiuti abbandonati ed è un peccato, ma la cosa è ulteriormente accentuata negli spazi ristretti del. C’è su questo anche un problema di vivere civile: se qualcuno abbandona rifiuti dove non dovrebbe chi passa dopo si sente più giustificato ad abbandonarli nello stesso posto. Così non va: anche per questo a volte si sono visti dei ’mucchi’ che, complice il caldo, provocano cattivo odore e insetti, per nulla piacevoli per passanti e residenti".

