Trigno di Amici 24 è fidanzato, il video mentre bacia la modella Ege Senni Monaco (Di domenica 13 ottobre 2024) Il cantante Trigno, allievo di Amici 24 amato da milioni di ragazzine, sarebbe fidanzato con la modella Ege Senni Monaco. Su Instagram sono spuntate fuori le parole d'amore e il video su Tik Tok mentre si baciano. Fanpage.it - Trigno di Amici 24 è fidanzato, il video mentre bacia la modella Ege Senni Monaco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il cantante, allievo di24 amato da milioni di ragazzine, sarebbecon laEge. Su Instagram sono spuntate fuori le parole d'amore e ilsu Tik Toksino.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24 - la prima lite. Volano parole forti tra Ilan e Trigno : "Pezzo di me*da" - Cosa sarà successo tra Ilan e Trigno? La nuova edizione di Amici è iniziata da poco meno di tre settimane e gli studenti sono già al lavoro per migliorare le proprie capacità e per superare le sfide settimanali. Amici di Maria de Filippi, però, oltre a canti, balli, cover e brani inediti ha sempre regalato uno sguardo - schietto e sincero - su tutti i giovani talenti che si mettono in gioco per ... (Movieplayer.it)

Amici 24 - Ilan vs TrigNO : la lite per l’aria condizionata e la lezione persa | Video Witty Tv - Da una parte all’altra della casetta Ilan e TrigNO se ne dicono di cotte e di crude e si offendono a vicenda. Dopo una brutta nottata entrambi si svegliano senza sentirsi in forma la 100%. Pace fatta. I due allievi della scuola di Maria De Filippi iniziano a litigare. Torna il sereno. TrigNO chiama la produzione e gli offre la sua lezione. (Superguidatv.it)

Amici 2024 - Ilan e Trigno litigano : “Per colpa tua non ho voce. Non mi faccio fo***re le performance” - Nella casetta di Amici, Ilan e Trigno litigano perché uno dei due non ha voce a causa dell'aria condizionata lasciata accesa. I ragazzi, però, fanno pace poco dopo.Continua a leggere . (Fanpage.it)