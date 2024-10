Tensione in Rai: Caterina Balivo critica il suo programma in diretta (Di domenica 13 ottobre 2024) Che succede a Caterina Balivo? La conduttrice di Aversa ha lasciato il pubblico di 'La volta buona' sorpreso durante l'ultima puntata del talk show pomeridiano di Rai Uno, con una battuta che ha rivelato una certa insofferenza verso il suo stesso programma. Un episodio che sta facendo discutere Casertanews.it - Tensione in Rai: Caterina Balivo critica il suo programma in diretta Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Che succede a? La conduttrice di Aversa ha lasciato il pubblico di 'La volta buona' sorpreso durante l'ultima puntata del talk show pomeridiano di Rai Uno, con una battuta che ha rivelato una certa insofferenza verso il suo stesso. Un episodio che sta facendo discutere

«Io raccomandata? So fare tante cose!» : famosa showgirl si sfoga da Caterina Balivo - ecco chi è - Ospite di Caterina Balivo, nel salottino mondano de La volta buona, su Rai 1, una famosa showgirl ha parlato della diceria che l’accompagna da sempre, ovvero quella di essere raccomandata. Ed è proprio per questo che cerco di sdoganare questa cosa. Di chi si tratta? In effetti, sa cantare, ballare, condurre e recitare, ma ha un plus che molte altre e altri non hanno: ha una verve comica ... (Donnapop.it)

Caterina Balivo - che clima tremendo che c’è a “La volta buona” : avete sentito cosa ha detto agli autori? - com/oUTGiAfvme — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 10, 2024 . Sia chiaro, è giusto che sia assolutamente libera di esprimere le proprie opinioni, ma certe cose sarebbe meglio non farle sentire al pubblico. twitter. Poi, dopo quello che è successo, le cose sono ulteriormente peggiorate. Sorpreso, Convertiti ha ribattuto «Beh, è bello che lo dici mentre lo stai facendo». (Donnapop.it)

“Senza rispetto - incredibile”. Caterina Balivo - non si è visto in tv ma si è scatenato il caos in diretta - L'articolo “Senza rispetto, incredibile”. Convertini le ha detto: “Ma perché non ti piace questo gioco?”. C’è grande scalpore intorno alla presentatrice, che non sappiamo se possa rischiare ora dei provvedimenti. A quel punto è stato Beppe Convertini a farle una domanda scomoda. Ormai siamo alla mancanza di rispetto direttamente in onda. (Caffeinamagazine.it)