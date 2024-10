Tennis | Sinner doma Djokovic in 2 set è lui il re di Shanghai

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikre di: l’azzurro domina Novaknel due set, 7-6 6-3, in meno di un’ora e 40 di gioco, incassa il suo settimo titolo stagionale, il terzo Masters 1000 e il 17o in carriera, mentre al serbo non riesce l’impresa di aggiudicarsi il suo titolo numero 100. Apre il matchche tiene la battuta, seguito da, e il primo set passa così, con un game a testa in perfetto equilibrio tra i due fuoriclasse, anche se il serbo riesce a tenere tre servizi a zero di fila. Si arriva al tie break in 48 minuti di gioco,subito avanti 3-0 con un passante, un ace e uno scambio vincente sempre alla battuta.