Supplenze, interpelli e nuovo concorso PNRR2: i temi caldi dell’autunno 2024 per i docenti precari. RISPOSTE AI QUESITI (Di domenica 13 ottobre 2024) Supplenze quota 155mila, interpelli quota 5.000 (probabilmente sottostimata), il concorso PNRR1 ancora da concludere e da cui assumere almeno 20.000 docenti entro il 31 dicembre 2024, un secondo concorso PNRR2 per circa 19mila posti. Numeri che si intrecciano, speranze legate alla mail di convocazione, scelta della sede, prospettive future. Ne parliamo con Luigi Quattrocchi che nel question time del 10 ottobre ha risposto alle domande dei nostri utenti. L'articolo Supplenze, interpelli e nuovo concorso PNRR2: i temi caldi dell’autunno 2024 per i docenti precari. RISPOSTE AI QUESITI . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024)quota 155mila,quota 5.000 (probabilmente sottostimata), ilPNRR1 ancora da concludere e da cui assumere almeno 20.000entro il 31 dicembre, un secondoper circa 19mila posti. Numeri che si intrecciano, speranze legate alla mail di convocazione, scelta della sede, prospettive future. Ne parliamo con Luigi Quattrocchi che nel question time del 10 ottobre ha risposto alle domande dei nostri utenti. L'articolo: iper iAI

