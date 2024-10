Spalletti, tutt’altro che risolto con Inzaghi: «Non devo chiarire niente!» (Di domenica 13 ottobre 2024) Luciano Spalletti non fa dietrofront dopo le dichiarazioni sul ‘caso’ ultras e Simone Inzaghi. Il CT dell’Italia continua di fronte alla stampa, rafforzando la sua posizione. TENSIONI – Continuano a far discutere le dichiarazioni di Luciano Spalletti sul ‘caso’ ultras, in riferimento ai legami fra Simone Inzaghi e il tifo organizzato dell’Inter. Nei giorni scorsi, infatti, il Commissario Tecnico dell’Italia aveva lanciato una stoccata all’allenatore nerazzurro in merito alla telefonata tra quest’ultimo e un capo ultrà emersa dall’indagine della Procura di Milano. Le dichiarazioni del mister azzurro hanno aperto un ampio dibattito, seguito dalla recente notizia di un colloquio telefonico tra i due interessati, Spalletti e Inzaghi, volto al chiarimento. Inter-news.it - Spalletti, tutt’altro che risolto con Inzaghi: «Non devo chiarire niente!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lucianonon fa dietrofront dopo le dichiarazioni sul ‘caso’ ultras e Simone. Il CT dell’Italia continua di fronte alla stampa, rafforzando la sua posizione. TENSIONI – Continuano a far discutere le dichiarazioni di Lucianosul ‘caso’ ultras, in riferimento ai legami fra Simonee il tifo organizzato dell’Inter. Nei giorni scorsi, infatti, il Commissario Tecnico dell’Italia aveva lanciato una stoccata all’allenatore nerazzurro in merito alla telefonata tra quest’ultimo e un capo ultrà emersa dall’indagine della Procura di Milano. Le dichiarazioni del mister azzurro hanno aperto un ampio dibattito, seguito dalla recente notizia di un colloquio telefonico tra i due interessati,, volto al chiarimento.

