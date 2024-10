Spalletti ha detto a Inzaghi che il suo era un discorso generale, la parola scusa non c’è stata (Gazzetta) (Di domenica 13 ottobre 2024) Spalletti ha detto a Inzaghi che il suo era un discorso generale, la parola scusa non c’è stata (Gazzetta) Il suo era un discorso generale. Avrebbe detto così Luciano Spalletti a Simone Inzaghi al telefono dopo le sue parole (a precisa domanda della Rai sull’inchiesta di Milano) sulla telefonata tra un allenatore (chi se non Inzaghi) e il capo ultras Ferdico per i biglietti della finale di Champions. Oggi, scrive la Gazzetta, Spalletti ne parlerà anche in conferenza stampa. Spalletti era rimasto solo, nemmeno una dichiarazione in suo favore che aveva rotto il muro del corporativismo che caratterizza il calcio italiano. Scrive la Gazzetta (che ieri aveva scritto di fuoco amico): I due allenatori si sono sentiti al telefono, il chiarimento è servito, dopo che il c.t. aveva tentato il contatto anche nella giornata di venerdì. Ilnapolista.it - Spalletti ha detto a Inzaghi che il suo era un discorso generale, la parola scusa non c’è stata (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 13 ottobre 2024)hache il suo era un, lanon c’è) Il suo era un. Avrebbecosì Lucianoa Simoneal telefono dopo le sue parole (a precisa domanda della Rai sull’inchiesta di Milano) sulla telefonata tra un allenatore (chi se non) e il capo ultras Ferdico per i biglietti della finale di Champions. Oggi, scrive lane parlerà anche in conferenza stampa.era rimasto solo, nemmeno una dichiarazione in suo favore che aveva rotto il muro del corporativismo che caratterizza il calcio italiano. Scrive la(che ieri aveva scritto di fuoco amico): I due allenatori si sono sentiti al telefono, il chiarimento è servito, dopo che il c.t. aveva tentato il contatto anche nella giornata di venerdì.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bergomi non ha dubbi : “L’Inter deve tenersi stretta Inzaghi! Occhio a Conte per lo scudetto” | VIDEO ESCLUSIVO - E difendendo alta, se sbagli qualcosa gli avversari ti arrivano in porta. Io inoltre aspetto sempre l’Atalanta e poi mi sta piacendo tanto la Lazio, mentre la Roma vedremo. itThuram ha iniziato alla grande la stagione, capocannoniere della Serie A insieme a Retegui con 7 reti in altrettante partite: è in questo momento l’attaccante francese il Lautaro dell’Inter? “É migliorato molto sotto porta, ... (Calciomercato.it)

Ultime Notizie Serie A : interrogatorio Inzaghi - ecco cosa ha detto; parla Ranieri - Milan su Frendrup - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

“Ho detto alla dirigenza la richiesta di Ferdico - poi gli ho scritto che aveva fatto quello che dovevo” : le parole di Inzaghi agli investigatori - “Rappresentai alla società, alla dirigenza, ma non ricordo a chi, la richiesta di Ferdico“. Dopo aver riferito la richiesta alla dirigenza, Inzaghi ha spiegato di avere mandato un messaggio al capo ultrà scrivendogli “ho fatto quello che dovevo fare“. Inzaghi, sentito dagli investigatori della Squadra mobile milanese, nell’inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra, ha ammesso di aver parlato ... (Ilfattoquotidiano.it)