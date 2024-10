Quotidiano.net - SpaceX, il super razzo di Starship ‘preso’ al volo (video): il test 5 è un successo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 – Centrato l’obiettivo di ‘recupero al’ per ildi, progettato dalla Space X di Elon Musk per essere riutilizzabile. Oggi è stato effettuato il quintodisenza equipaggio della navicella: serviva per valutare che gli aggiornamenti e le modifiche funzionassero correttamente. Per la prima volta siava la capacità delHeavy, il booster (70 metri) che costituisce la parte inferiore nella navicella, di rientrare sulla rampa di lancio. E’ andato tutto come previsto. Decollato attaccato alla Ship – la capsula di 50 metri rimasta invece in orbita nello spazio – 7 minuti dopo ilha effettuato una discesa controllata perfetta verso l’impianto di lancio di Boca Chica, in Texas: qui è stato ‘catturato’ dai bracci meccanici della torre Mechazilla. Tutto bene fin qui dunque.