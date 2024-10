Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, che spavento per Zlatan Ibrahimovic: taglio sulla testa. Il post

(Di domenica 13 ottobre 2024)si infortuna alla: che brutto! Ma non si fa impressionare. IlBrutto avvenimento perche sul suo profilo Instagram rivela unche si è procurato probabilmente durante lo svolgimento di un’attività fisica e sportiva. Il dirigente svedese delcon unsul suo profilo non tradisce le aspettative e reagisce da guerriero: parte del gioco, scrive l’ex centravanti, che dimostra di essere sempre una personalità forte e senza paura. I tifosi scherzano nei commenti con i classici riferimenti al suo carattere deciso. Ma non manca l’apprensione vista l’entità della ferita.