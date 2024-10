Ilfattoquotidiano.it - Sinner-Djokovic, la diretta della finale del Masters 1000 di Shanghai

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dall’Australia alla Cina, ancora loro due. Dieci mesi dopo l’ultima volta, Jannike Novaksi scontrano di nuovo, questa volta per un match che vale il titolo deldi. Il serbo ha nel mirino la quinta vittoriasua carriera nel torneo e, soprattutto, del 100esimo titolo Atp. Dall’altra parte, l’altoatesino ha raggiunto la sua ottavastagionale e, grazie al successo in due set contro Tomas Machac in semi, concluderà la stagione da numero 1 al mondo. Nel corsoloro carriera,si sono affrontati per 7 volte. Il tennista azzurro è in svantaggio 4-3 contro il serbo: nel loro ultimo incontro, però, che risale alla semidegli Australian Open, era stato l’attuale numero 1 al mondo a vincere il match. A distanza di 10 mesi, i due si ritrovano l’uno contro l’altro.